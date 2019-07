As imagens de Nova Iorque às escuras

As imagens mostram estações de metro e lojas sem eletricidade depois do que, segundo as autoridades, terá sido uma explosão nos transformadores de Upper West Side.

Alguns teatros da Broadway não deixaram entrar os espectadores que tinham comprado bilhete.

Testemunhas, no local, revelaram à agência Reuters ter ouvido a explosão por volta das 7 da tarde, 11 da noite em Lisboa.

A interrupção no fornecimento de eletricidade estendeu-se desde a 5.ª Avenida até ao rio Hudson.