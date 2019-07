Von der Leyen renuncia na 4.ª feira ao cargo de ministra da Defesa alemã

A candidata designada pelo Conselho Europeu para presidente da Comissão Europeia anunciou esta segunda-feira que vai renunciar na quarta-feira ao cargo de ministra da Defesa alemã "independentemente do resultado" da votação no Parlamento Europeu para ratificar a sua designação.

Numa mensagem na rede social Twitter, a alemã Ursula Von der Leyen garantiu que, independentemente do que aconteça esta terça-feira na votação no Parlamento Europeu, onde não tem garantido o apoio da maioria, deixará o seu atual cargo de ministra no executivo alemão.

"Amanhã [terça-feira] vou pedir a confiança do Parlamento Europeu. Independentemente do resultado, vou demitir-me do cargo de ministra da Defesa na quarta-feira para servir a Europa com toda a minha força", sublinhou Von der Leyen.

A candidata referiu ainda que se sente "profundamente grata" pelo tempo que esteve à frente das Forças Armadas alemãs (Bundeswehr).

A chanceler alemã, Angela Merkel, já reagiu ao anúncio da sua ministra da Defesa indicando que "respeita" a decisão de Von der Leyen de iniciar uma "nova etapa" com "força".

Ursula von der Leyen necessita obter uma maioria absoluta - metade dos eurodeputados mais um - para suceder ao luxemburguês Jean-Claude Juncker na presidência do executivo comunitário.

A candidata alemã a presidir a Comissão Europeia faz parte de um conjunto de políticos acordados pelos líderes dos 28 países para dirigir as principais instituições comunitárias para a legislatura que começou com as eleições de 26 de maio.

O conjunto de políticos inclui, além de Von der Leyen, a francesa Christine Lagarde para presidir o Banco Central Europeu, o belga Charles Michel como presidente do Conselho Europeu e o espanhol Josep Borrell como Alto Representante da União Europeia para a Política Externa e Segurança.



Lusa