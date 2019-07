Câmara dos Representantes rejeita moção para iniciar destituição de Trump

A Câmara dos Representantes dos EUA rejeitou esta quarta-feira uma moção que pretendia começar o processo de destituição do Presidente norte-americano, justificado com os seus ataques contra quatro congressistas democratas, que na véspera considerara racistas.

O texto, apresentado pelo democrata Al Green, foi rejeitado por 332 votos, com 95 a favor, o que ilustrou as divisões entre os democratas, maioritários na câmara baixa do Congresso sobre este assunto.

Esta foi a primeira vez que a Câmara dos Representantes foi chamada a pronunciar-se sobre a destituição de Donald Trump desde a sua eleição em 2016.

Lusa