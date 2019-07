Dezenas de pessoas encurraladas por incêndio num prédio em Mumbai, na Índia

Um grande incêndio deflagrou hoje num prédio de nove andares com escritórios de uma companhia telefónica estatal em Mumbai, capital financeira da Índia, com dezenas de pessoas possivelmente presas no edifício, segundo as autoridades.

Dezasseis carros de bombeiros estavam no local a tentar apagar o fogo e, até agora, 25 pessoas foram retiradas usando plataformas hidráulicas, afirmou o oficial dos bombeiros, Rohan More.

Cerca de 25 a 30 pessoas estão ainda presas no edifício, no qual o fogo está restrito ao terceiro e quarto andar. Imagens televisivas mostraram pessoas a partir as janelas e a acenar aos bombeiros para que as salvem, e até ao momento não referência a vítimas.

Uma mulher resgatada pelos bombeiros, citada por um canal de televisão indiano de Nova Dehli, disse que 30 a 40 pessoas estavam à espera de serem salvas.

Os incêndios são comuns na Índia, onde as leis de construção e normas de segurança são muitas vezes desrespeitadas por construtores e moradores.

Em fevereiro, 17 pessoas morreram depois de um incêndio num hotel de seis andares em Nova Deli, que começou numa cozinha não autorizada no telhado do edifício.

Lusa