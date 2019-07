Bélgica atinge recordes históricos com temperaturas

Segundo o Instituto, desde 1833 que não havia registo de temperaturas tão elevadas em Liége, a 50 quilómetros de Bruxelas. Na altura os termómetros marcaram 39,9 graus.

O calor extremo está a deixar vários países da Europa Ocidental sob alerta vermelho.

É o caso de Bruxelas, onde o alerta foi decretado e vai durar até sexta-feira.

Só a faixa costeira do país escapa às recomendações das autoridades quanto aos perigos de desidratação e exposição ao sol.

As previsões apontam para um arrefecimento no fim de semana, com aguaceiros que se prevêm fortes.