Pedro Sánchez falha de novo investidura como chefe de Governo de Espanha

O Parlamento espanhol votou pela segunda vez esta semana a investidura do líder do Partido Socialista Espanhol (PSOE), Pedro Sánchez, para chefe do Governo.

Numa consulta em que Sánchez apenas precisava de mais votos a favor do que contra (maioria simples) votaram a favor 124, 155 contra e 67 abstenções

Na primeira votação na terça-feira, a investidura de Pedro Sánchez teve 170 votos contra, 124 a favor e 52 abstenções.

Até 23 de setembro ainda é possível formar um novo executivo antes da dissolução do Parlamento e a convocação de novas eleições, que se realizariam a 10 de novembro próximo.

Se isso acontecer, será a quarta vez em quatro anos que os espanhóis serão chamados a votar para as legislativas.

PSOE ofereceu três ministérios mas Podemos queria cinco

Os socialistas espanhóis (PSOE) e a extrema-esquerda (Unidas Podemos) não chegaram a um acordo sobre uma coligação governamental.