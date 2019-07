Papa lamenta "dramático naufrágio" que causou 62 mortos no Mediterrâneo

O papa Francisco lamentou este domingo o "dramático naufrágio" ocorrido na quinta-feira ao largo da Líbia, no Mediterrâneo, e que causou pelo menos 62 mortos e 110 desaparecidos.

"Recebi com dor a notícia do dramático naufrágio que aconteceu nos últimos dias, nas águas do Mediterrâneo, no qual perderam a vida dezenas de migrantes, entre eles mulheres e crianças", disse o papa Francisco, após a recitação da oração do Ângelus.