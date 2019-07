As autoridades mexicanas estão em alerta por causa do vulcão Popocatépetl que entrou em erupção na semana passada. De acordo com o Centro Vulcânico de Washigton, é esperada uma coluna de fumo e cinzas com 6400 metros nos próximos dias.

El Popo, nome por que é conhecido, é um dos vulcões mais ativos no México, e é a segunda montanha mais alta do país.

Cerca de 25 milhões de pessoas vivem num raio de 100 quilómetros do vulcão.