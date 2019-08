Balanço de mortos em aluimento de terras em Myanmar sobe para 30

Rangum, 10 ago 2019 (Lusa) – Pelo menos 30 pessoas morreram depois de um aluimento de terras ter soterrado várias casas na localidade de Paung, no estado de Mon, no sudeste Myanmar (antiga Birmânia), divulgaram hoje fontes oficiais.

O primeiro balanço feito pelas autoridades referiu que havia 10 mortos e 30 feridos.

O departamento dos bombeiros confirmou o número de vítimas através de um comunicado, sublinhando que o balanço de mortos pode ainda aumentar durante as tarefas de busca e salvamento de um número indeterminado de pessoas.

Um dos sobreviventes, uma mulher de 70 anos, declarou por telefone à agência noticiosa espanhola EFE que perdeu 13 dos seus familiares neste desastre natural “sem precedentes” ao longo da sua vida.

Também centenas de vizinhos de outros povoados próximos ficaram isolados pelo deslizamento de terras que bloqueou estradas e caminhos. Estas pessoas ainda se encontram à espera de assistência.

O responsável máximo do estado Mon, Aye Zan, visitou já o local do acidente e o campo de abrigo para onde foram levados os residentes para ficarem a salvo das inundações que se seguiram às chuvas torrenciais.

O gabinete das Nações Unidas para a Coordenação de Assuntos Humanitários (OCHA) afirmou que as inundações obrigaram à retirada de mais de sete mil pessoas no estado Mon, esta semana.

Segundo as autoridades, o aluimento de terras aconteceu na sexta-feira devido às fortes chuvas que estão a cair há dias na região e que obrigou cerca de 38.000 pessoas a abandonarem temporariamente as suas casas, de acordo com cifras das Nações Unidas.

Lusa