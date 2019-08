Gibraltar recusa pedido dos EUA para reter petroleiro iraniano

O Governo de Gibraltar recusou este domingo um pedido dos Estados Unidos para reter o petroleiro iraniano arrestado em julho e autorizado por um tribunal na quinta-feira a sair das águas territoriais do território britânico no sul de Espanha.

"Ao abrigo do Direito europeu, Gibraltar está impossibilitado de prestar a assistência pedida pelos Estados Unidos", que querem o arresto do petroleiro em virtude das sanções norte-americanas ao Irão, explicaram as autoridades gibraltinas num comunicado.