Horas antes do arranque da cimeira do G7, reuniram-se para falar sobre alguns dos assuntos que causam crispação entre os dois líderes, como é o caso das questões climáticas, a relação comercial entre os dois países ou a saída dos Estados Unidos do acordo nuclear assinado com o Irão.

Trump e Macron mostraram vontade de conciliação e de trabalhar em conjunto.