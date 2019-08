Vídeo de 2005 mostra casa de Epstein decorada com imagens de jovens nuas

O vídeo surgiu agora na internet e mostra os cantos à casa, incluindo várias fotografias emolduradas de jovens nuas, um equipamento completo de dentista e uma imagem do magnata no pódio das conferências de imprensa da Casa Branca.

As imagens foram divulgadas pelo Daily Mail e mostram as paredes da casa com dezenas de fotografias do empresário, de jovens e até crianças e bebés.

Numa das imagens, é possível ver uma menina, com cerca de 6 anos, a curvar-se com um vestido curto que deixa à mostra a parte de trás. Há uma fotografia que mostra uma jovem, que teria 15 anos, de bikini e outra com uma rapariga, completamente nua, na praia.

Ghislaine Maxwell, a namorada na altura do magnata, também aparece em várias imagens, numa delas na praia sem a parte de cima do bikini. A ex-namorada é suspeita de recrutar jovens para a rede de exploração sexual de Epstein, prometendo promover as suas carreiras em troca de visitas às mansões do empresário, tanto nos Estados Unidos da América como no estrangeiro.

Para além das imagens de jovens nuas, há também fotografias de Epstein com líderes mundiais, como Fidel Castro o Papa João Paulo II.

Num dos quartos, a polícia encontrou um equipamento completo de dentista, com brocas, uma lanterna e outros instrumentos.

Tudo isto faz parte de um vídeo, com cerca de uma hora, que mostra a propriedade avaliada em 14,8 milhões de euros.

O milionário norte-americano suicidou-se na prisão, em Nova Iorque, onde aguardava julgamento pelo crime de tráfico de pessoas para fins sexuais.

De acordo com a procuradoria do distrito sul de Manhattan, Epstein criou, há mais de uma década, uma rede para abusar de dezenas de meninas na sua mansão de Nova Iorque, e numa outra situada na Florida.

Epstein tinha uma ilha nas Ilhas Virgens Americanas, apelidada de "ilha dos pedófilos" ou "ilha das orgias".

Este era um dos locais onde o empresário norte-americano, amigo de Donald Trump e Bill Clinton, terá abusado e explorado sexualmente de menores, entre 2002 e 2005.