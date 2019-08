Fotos dos protestos no Reino Unidos contra "golpe" de Boris

Petições online, ações judiciais e manifestações: a reposta dos britânicos à suspensão do Parlamento

O The Guardian diz que foram apresentadas pelo menos duas ações judiciais para travar a suspensão dos trabalhos na Câmara dos Comuns.



Esta quarta-feira, o Primeiro-ministro britânico anunciou a suspensão do Parlamento até 14 de outubro. O pedido foi aprovado pela Rainha no mesmo dia.



Para os analistas está é a mais uma forma de Boris Johnson garantir a saída do Reino Unido a 31 de outubro, com ou sem acordo.