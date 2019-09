Bolsonaro vai ser de novo operado a hérnia

O Presidente brasileiro, Jair Bolsonaro, será submetido a uma nova cirurgia para tratar uma hérnia, no próximo domingo, depois de ter sido esfaqueado há um ano, durante a campanha eleitoral, disseram hoje os seus médicos.

O médico presidencial, Ricardo Peixoto Camarinha, disse hoje, em comunicado, que Bolsonaro "foi avaliado clinicamente e passará por uma cirurgia de correção de hérnia de incisão, que surgiu como resultado de intervenções cirúrgicas realizadas anteriormente".

O Presidente brasileiro usou a sua conta pessoal na rede social Twitter para anunciar que vai ser hospitalizado em breve, divulgando uma fotografia junto aos médicos Antonio Luiz Macedo e Leandro Echenique, que o examinaram no aeroporto de Congonhas, em São Paulo.

"(Estou) agora em São Paulo com os médicos Macedo e Leandro. Então, tudo indica que vou passar alguns dias de férias com eles brevemente", escreveu o chefe de Estado, que regressou hoje à capital, Brasília, depois de participar numa cerimónia religiosa no Templo de Salomão, a maior igreja evangélica da América Latina.