Cônsul-geral de Portugal recomenda "cautela" a portugueses na África do Sul

As autoridades consulares portuguesas na África do Sul estão a acompanhar de perto os levantamentos populares na província de Gauteng e aconselham os portugueses a redobrarem os cuidados, disse esta terça-feira à Lusa o Cônsul Geral de Portugal em Joanesburgo.

Francisco-Xavier de Meireles confirmou ainda "não ter até ao momento conhecimento de qualquer incidente com portugueses, nem com estabelecimentos comerciais de portugueses".

Numa nota publicada esta terça-feira na página oficial do Facebook, o Consulado Geral de Portugal, em Joanesburgo, "alerta todos os portugueses para a necessidade de se manterem atentos e, sobretudo, de seguirem todas as indicações da Polícia Sul-Africana".

"Como é do conhecimento geral, os levantamentos populares têm ocorrido com alguma frequência no centro e sul de Joanesburgo, onde ainda vivem muitos portugueses", lê-se na nota.

"É por isso de toda a conveniência que adotem comportamentos preventivos para evitar situações delicadas", conclui a nota.

Segundo o diplomata português, a página no facebook do Consulado Geral de Portugal, em Joanesburgo, registou em menos de 24 horas 9.800 visualizações e 3.800 interações, o que na sua opinião "é muito mais do que o habitual".



