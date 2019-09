Partido de Erdogan vai expulsar ex-primeiro-ministro Davutoglu

O comité executivo do partido do Presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, o AKP (no poder), decidiu segunda-feira por unanimidade levar o antigo primeiro-ministro Ahmet Davutoglu perante uma comissão disciplinar para que seja expulso.

A decisão foi tomada no final de uma reunião de cinco horas do comité executivo central do Partido da Justiça e Desenvolvimento (AKP), presidido por Erdogan, indicou o diário pró-governamental Hurriyet no seu 'site'.

Figura importante do partido islamo-conservador, Ahmet Davutoglu, que foi também ministro dos Negócios Estrangeiros, deixou a chefia do governo em 2016 após dois anos no cargo. Prometeu não criticar Erdogan em público, mas mostrou recentemente que não podia continuar em silêncio face ao que considera como disfunções no seu partido.

O antigo primeiro-ministro acusou o AKP de se ter desviado dos seus objetivos, criticando o partido por ter exigido uma nova eleição em Istambul após ter perdido a cidade por pouco para a oposição. No novo escrutínio, em junho, o candidato de Erdogan foi derrotado expressivamente.

Davutoglu também criticou a destituição em 19 de agosto de três presidentes de câmaras de cidades do leste da Turquia - Diyarbakir, Mardin e Van - todos membros do Partido Democrático do Povo (HDP, pró-curdo) e acusados de ligações a militantes curdos.

Nos últimos meses, personalidades destacadas como o antigo Presidente Abdullah Gul e o ex-vice-primeiro-ministro Ali Babacan, ambos membros fundadores do AKP, também se distanciaram de Erdogan.

Ali Babacan, que foi responsável pela supervisão da economia turca, anunciou em 08 de julho a sua demissão do partido, invocando "profundas divergências" e a necessidade de uma "nova visão".

Segundo a imprensa turca, Babacan prepara-se para formar o seu próprio partido com Abdullah Gul no outono.

