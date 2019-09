Irão acaba com limites ao enriquecimento de urânio

O Irão acabou com os limites à pesquisa e ao desenvolvimento nuclear, para aumentar o enriquecimento de urânio. Teerão abandona assim todos os acordos.

O anúncio foi feito pelo Presidente iraniano, e Donald Trump já admitiu encontrar-se com Rohani no final do mês.

Na terça-feira começaram a ser impostas, pela primeira vez, sanções de Washington à agência espacial do Irão. Em causa está o alegado desenvolvimento de mísseis balísticos.

O Presidente iraniano rejeitou manter negociações com os Estados Unidos.