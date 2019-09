Porque está tão atarefado o Princípe Harry?

O príncipe Harry participou esta quarta-feira no 15.º evento anual de angariação de fundos do BGC em Londres, no Reino Unido, que homenageia os trabalhadores que perderam a vida no atentado de 11 de setembro.

No final, o duque de Sussex ajudou a fechar um acordo milionário, que permitirá arrecadar cerca de 60 mil euros para caridade. Na empresa, surgiram elogios à capacidade de negociação de Harry.

A BGC Partners hospeda o "BGC Charity Day" nos seus escritórios em Canary Wharf, em parceria com Cantor Fitzgerald, que perdeu dois terços da equipa nos ataques ao World Trade Center, em Nova Iroque, em 2001.