Feriado de 11 de setembro assinala a conquista de Barcelona pelo rei de Espanha Filipe V.

As comemorações deste ano contaram com mais de meio milhão de pessoas nas ruas, ainda assim foi o número mais baixo desde 2012 e surge semanas antes e ser conhecido o resultado do julgamento do processo judicial contra 12 dirigentes do movimento separatista, acusados de rebelião, sedição e peculato.