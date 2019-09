"Ferrari de Fórmula 1" invade autoestrada na República Checa

Os automobilistas da autoestrada D4, na República Checa, foram surpreendidos por aquilo que parecia ser um Ferrari da Fórmula 1. Com o número 7 no chassi e publicidade de marcas como a Marlboro ou a Vodafone, este podia ser realmente um carro da mais popular modalidade de automobilismo do mundo.

As imagens surgiram na passada semana, no YouTube, e mostravam o carro a andar numa autoestrada perto de Pribram. O condutor do veículo usava ainda um capacete, o que tornava a situação ainda mais realista.

No entanto, segundo o jornal Clarín, o vídeo mostra que não é um carro de Fórmula 1, mas sim uma imitação.

O homem está agora a ser procurado pelas autoridades por ter posto em perigo a segurança rodoviária de uma das principais autoestradas da República Checa. Também a pessoa que captou as imagens do momento está a ser investigada, por suspeitas de envolvimento no caso.

Os veículos de Fórmula 1 não estão desenhados para conduzir em vias públicas e é proibido o seu uso fora dos circuitos profissionais.