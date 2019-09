Trump congelou ajuda finaneira à Ucrânia antes de falar com Presidente sobre Biden

O Presidente norte-americano congelou cerca de 400 milhões de dólares de ajuda militar à Ucrânia poucos dias antes de ter pedido ao seu homólogo ucraniano para investigar o seu rival democrata Joe Biden, avançam hoje os media norte-americanos.

Os jornais Washington Post e The New York Times citam altos funcionários da Administração Trump para afirmar que, uns dias antes de Donald Trump ter conversado por telefone com Volodymyr Zelensky, o Presidente norte-americano ordenou a suspensão de cerca de 400 milhões dólares (363 milhões de euros) de ajuda militar à Ucrânia.

O Presidente dos EUA admitiu na segunda-feira ter falado do antigo vice-presidente Joe Biden e do seu filho Hunter num telefonema com o Presidente da Ucrânia, caso que está a ser usado como prova de tentativa de pressão sobre um líder estrangeiro.

De acordo com o Washington Post, os responsáveis pelo congelamento da ajuda financeira receberam indicações para dizer aos deputados que a decisão estava associada a "um processo entre organismos" e para não fornecer mais informações.

Donald Trump negou ter pressionado a Ucrânia para tentar prejudicar o seu rival político Joe Biden, afastando a possibilidade de ser dado início a um processo de 'impeachment' (destituição do Presidente), apesar dos apelos da oposição democrata.

"Não pressiono a Ucrânia", disse Trump, à margem da Assembleia Geral da ONU, que teve hoje início em Nova Iorque.

"Joe Biden e o seu filho são corruptos", acusou, voltando a referir que existem rumores sobre um alegado caso de corrupção na Ucrânia ligado à empresa onde Hunter Biden trabalha.

Donald Trump admitiu ter feito um telefonema para o Presidente ucraniano em 25 de julho, no qual falou sobre este caso, mas garantiu que a conversa teve um tom "congratulatório" e focou-se nos problemas da corrupção nos países da Europa de Leste.

A oposição suspeita, no entanto, que Donald Trump tenha aproveitado a sua posição para pressionar Zelensky a investigar Joe Biden, usando a ajuda militar que é dada à Ucrânia como forma de pressão.

Este novo caso levou congressistas democratas a pedirem um processo de 'impeachment' ao Presidente.

