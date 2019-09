Louis Tomlinson sobre a morte da irmã: "É a pior coisa com que vou ter de lidar"

Louis Tomlinson, membro da antiga boysband One Direction falou pela primeira vez numa entrevista sobre a morte da irmã Félicité Tomlinson. Ao jornal The Guardian, o cantor diz: "Esse lado negro por que eu tenho vindo a passar, parece estúpido dizer, mas deu-me força em todos os aspetos da minha vida, porque é a pior coisa com que eu vou ter de lidar. Por isso torna tudo, não diria mais fácil ou menos importante, mas, num panorama geral, vês as coisas como elas são, suponho".

A irmã do cantor era aspirante a designer de moda e influenciadora digital, contando com mais de um milhão de seguidores no seu Instagram.