Novo Presidente da Ucrânia responde a Trump: "a única pessoa que me pode pressionar é o meu filho de 6 anos"

Brendan McDermid

O Presidente da Ucrânia disse hoje que a única pessoa que o consegue pressionar é o seu filho de 6 anos, numa referência a acusações de que o Presidente norte-americano, Donald Trump, terá pressionado Vladimir Zelenski.

"A mim ninguém me pressiona porque sou o Presidente de um país independente. A única pessoa que pode pressionar-me é o meu filho, que tem 6 anos", afirmou hoje no canal russo Rossía 24, respondendo a uma questão de um jornalista sobre se teria sido pressionado por Donald Trump.

A comunicação social norte-americana noticiou na terça-feira que a Casa Branca quer divulgar a transcrição da conversa telefónica que Trump e Zelenski mantiveram em 25 de julho e que terá estado na origem de um terramoto político que resultou num pedido de destituição ("impeachment") do chefe de Estado norte-americano.

Donald Trump está a ser acusado de ter feito um telefonema para o Presidente da Ucrânia no qual o tentou pressionar a investigar Hunter Biden, filho de Joe Biden, vice-presidente no mandato de Barack Obama e atual candidato à Casa Branca pelo Partido Democrata, por suspeita de irregularidades na sua ligação com uma empresa ucraniana.

No telefonema, feito para felicitar Zelenski pela sua investidura como Presidente da Ucrânia, Donald Trump terá pedido oito vezes ao seu homólogo que investigasse Joe Biden e o seu filho por atos de corrupção na Ucrânia.

A alegada pressão terá começado uns dias antes do telefonema, quando Trump congelou ajuda militar à Ucrânia, no valor de cerca de 400 milhões dólares (363 milhões de euros), como forma de coagir o Governo ucraniano a abrir a investigação pedida.

A ajuda militar foi transferida depois, a 11 de setembro.

O Presidente dos EUA admitiu na segunda-feira ter falado do antigo vice-presidente Joe Biden e do seu filho Hunter no telefonema ao Presidente da Ucrânia, mas garantiu que a conversa teve como objetivo felicitar Zelensky e que só terá mencionado o eventual envolvimento do filho de Joe Biden em negócios menos lícitos de uma empresa ucraniana porque estava a falar nos problemas da corrupção nos países da Europa de Leste.

Na terça-feira, a presidente da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, a democrata Nancy Pelosi, anunciou a abertura de um processo que visa a destituição do Presidente por abuso de poder e violação da segurança nacional.

O processo tem, contudo, poucas possibilidades de levar à destituição do Trump, já que o Partido Republicano -- a que Trump pertence -- tem maioria no Senado.

Trump considerou o inquérito como uma "caça às bruxas" e disse que o processo terminará de forma "positiva" para ele.

Com Lusa