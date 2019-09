As casas não mudam de sítio, ou mudam?

Mudança histórica para salvar prenda de casamento com 255 anos

A histórica mansão "Galloway" levou quatro anos a ser construída, de 1760 a 1764, no condado de Talbot, mas ao longo dos séculos teve diversos fins.

Começou por ser prenda de casamento de uma abastada família de Easton, no estado de Maryland, na costa leste dos EUA.

Com 600 hectares de área foi plantação agrícola, criação de gado e latifúndio e, durante 50 anos, residência de uma florista.

Após anos de abandono e negligência, Christian Neeley pagou cerca de 500 mil dólares pela propriedade mas depressa percebeu que onde estava não teria futuro.

As razões da mudança assim como todos os pormenores da viagem atribulada estão disponíveis na página na internet criada especificamente para o efeito.

O novo dono quis salvá-la de “um futuro sombrio” da expansão urbana na terra que a viu nasceu para a recuperar e devolver "a traça original de uma mansão georgiana", mas a 80 Km de distância, em Queenstown, Maryland.

“viagem Quixoteana” para salvar raízes

É assim que o novo proprietário descreve a viagem que a mansão “Galloway” está a fazer para a sua nova morada.

No início deste mês a mansão histórica atravessou várias estradas e obrigou a interromper o tráfego em vários locais, até chegar à baía de de Chesapeake, descer o rio Tred Avon, num percurso de mais de 80 quilómetros até Queenstown, Maryland.

A ideia é ser morada fixa da nova família, mas também recuperar raízes dos primeiros donos.

Uma das filhas da família Nicols a quem foi oferecida a casa quando foi construída era casada com Edward deCoursey cuja família detinha a propriedade para onde vai agora ser recolocada, a Cheston on the Wye.

A casa será agora instalada a curta distância do túmulo da dona original da propriedade e os novos donos garantem que esta mudança é para ficar.

A mansão histórica será agora morada fixa para quatro gerações da nova família e a casa para a reforma dos novos donos.