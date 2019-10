Cada vez mais norte-americanos defendem a destituição de Trump

De acordo com a ultima sondagem, 45% dos inquiridos considera que o presidente dos EUA deve ser afastado através de um processo de impeachment. Trata-se de uma subida de 8% em relação aos dados recolhidos na semana passada.

O mesmo estudo indica que 2 em cada 3 norte-americanos defende que, qualquer representante do Estado, deve ser afastado do cargo se ficar provado que conspirou com um país estrangeiro para atacar um rival político.

O processo de destituição

A Casa Branca divulgou a transcrição de um telefonema feito em 25 de julho pelo Presidente dos Estados Unidos a Vladimir Zelensky.

A transcrição mostra que Trump pressionou o Presidente ucraniano para que investigue Hunter Biden, filho de Joe Biden, vice-presidente no mandato de Barack Obama e atual candidato à Casa Branca pelo Partido Democrata, por suspeita de irregularidades na sua ligação com uma empresa ucraniana.

No telefonema, feito para felicitar Zelensky pela sua investidura como Presidente da Ucrânia, Donald Trump terá pedido oito vezes ao seu homólogo que investigasse Joe Biden e o seu filho por atos de corrupção na Ucrânia.

A alegada pressão terá começado uns dias antes do telefonema, quando Trump congelou ajuda militar à Ucrânia, no valor de cerca de 400 milhões dólares (363 milhões de euros), como forma de coagir o Governo ucraniano a abrir a investigação pedida.

Na semana passada, a presidente da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, a democrata Nancy Pelosi, anunciou a abertura de um processo que visa a destituição do Presidente ("impeachment") por abuso de poder e violação da segurança nacional.