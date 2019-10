Coreia do Sul relata novo disparo de engenho não identificado pela Coreia do Norte

Fontes militares sul-coreanas anunciaram hoje que a Coreia do Norte disparou pelo menos um projétil na sua costa oriental, no que parece ser uma demonstração da crescente capacidade militar antes das negociações nucleares com os EUA.

O comando conjunto dos chefes de Estado-Maior da Coreia do Sul não confirmou imediatamente o tipo de armas disparado nem a distância percorrida.

O lançamento ocorre depois de um diplomata norte-coreano sénior ter afirmado na terça-feira que a Coreia do Norte e os EUA tinham concordado em regressar às negociações do dossiê nuclear.

As negociações têm estado num impasse desde há meses, depois do colapso de uma cimeira entre os líderes norte-coreano, Kim Jong Un, e norte-americano, Donald Trump, devido a desacordos sobre a troca de levantamento de sanções pelo desarmamento.

Lusa