Os caixotes do lixo distribuídos pelas ruas de Roma estão com os depósitos demasiado lotados. Para combater este problema, as pessoas que usam o metro podem começar a trocar as garrafas vazias de plástico por bilhetes do metro.

As ruas da capital de Itália já enfrentam este problema com o lixo há bastante tempo, o que acarreta sérios riscos para a saúde, alertam as autoridades, de acordo com a BBC.