Príncipe Harry vai processar The Sun por "interceção ilegal de mensagens de correio de voz"

O príncipe Harry vai processar os editores do The Sun por, alegadamnete, haver hackers a invadirem-lhe o telefone, disseram, esta sexta-feira, o editor do jornal e membros do seu escritório.

"As reclamações foram feitas em nome do Duque de Sussex no Supremo Tribunal sobre a interceção ilegal de mensagens de correio de voz", disse uma porta-voz de Harry, recusando-se a fornecer mais detalhes sobre a queixa.

Uma porta-voz do News Group Newspapers, editora do TheSun, confirmou que Harry tinha feito uma reclamação.