Nobel da Física para descobertas que "trazem um novo entendimento sobre a estrutura do Universo"

O Prémio Nobel da Física 2019 foi hoje atribuído a três cosmólogos pela sua contribuição para a compreensão da evolução do Universo e "o lugar da Terra no cosmos".



Metade do prémio é atribuído a James Peebles "por descobertas teóricas em cosmologia física", e a outra metade em conjunto a Michel Mayor e Didier Queloz "pela descoberta de um exoplaneta orbitando uma estrela do tipo solar".



Os três cosmólogos dividirão o prémio em dinheiro no valor de 9 milhões de coroas (918.000 dólares), uma medalha de ouro e um diploma, numa cerimónia em Estocolmo, no dia 10 de dezembro.