Macron diz a Trump que é preciso conter ofensiva turca na Síria

Presidente francês, Emmanuel Macron, reiterou aos seu homólogo norte-americano, Donald Trump, a urgência de conter a ofensiva turca no nordeste da Síria "o mais rápido possível", segundo um comunicado da Presidência francesa hoje divulgado.



Os líderes mantiveram uma conversa por telefone na sexta-feira à noite sobre a intervenção da Turquia na região e Macron defendeu a necessidade de impedir o ressurgimento do Estado Islâmico (EI) na área, segundo a nota do Palácio do Eliseu.



Macron declarou que devem "apoiar aqueles que lutaram no terreno connosco e contra os terroristas" do Daesh, numa referência aos curdos, além de proteger a população civil síria.



A esse respeito, o Presidente francês afirmou que a ofensiva turca deve ser interrompida "o mais rápido possível".



Segundo o Eliseu, os dois países têm preocupações comuns sobre o assunto e permanecerão "coordenados de perto" pelos próximos dias.



Trump, duramente criticado pela forma como lidou com a ofensiva militar turca contra os curdos no norte da Síria, abandonou a passividade inicial na sexta-feira ao pedir ao seu homólogo turco, Recep Tayyip Erdogan, que parasse os ataques sob ameaça de sanções.



Essa posição contrasta com a primeira declaração divulgada no domingo passado, após a Casa Branca anunciar a retirada de tropas do seu país da Síria e um telefonema entre Trump e o Presidente turco.



Washington referiu no domingo que estava ciente da ofensiva militar turca, alertando ainda que não a "apoiaria" e também não "se envolveria" nessa operação.



Isso foi interpretado como uma aprovação para a operação militar do Governo turco contra os curdos, um plano que Erdogan mantém vivo há anos e que, até agora, tinha a oposição explicita.

