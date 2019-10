Carles Puigdemont deixa duras críticas à Europa

Centenas de pessoas invadiram o aeroporto de Barcelona em protesto contra a condenação dos líderes independentistas da Catalunha. Os manifestantes, na maioria jovens e de cara tapada, bloquearam os terminais e tentaram impedir a passagem dos passageiros. Mais de uma centena de voos foram cancelados.

Os Mossos d'Esquadra tentaram dispersar os pró-independentistas e dispararam balas de borracha.

O ex-presidente do Governo regional catalão, Carles Puigdemont, reagiu à sentença do Supremo Tribunal com duras criticas à Europa.