Coligação internacional liderada pelos EUA confirma retirada do nordeste sírio

A coligação internacional 'anti-jihadista' liderada pelos Estados Unidos confirmou hoje a sua retirada do nordeste da Síria, incluindo a cidade de Minbej onde as forças do regime de Damasco entraram na segunda-feira.

"As forças da coligação efetuam uma retirada deliberada do nordeste sírio. Deixámos Minbej", indicou no Twitter o coronel Myles Caggins, porta-voz da coligação internacional.

As Forças Armadas sírias optaram por assumir o controlo desta cidade para evitar um assalto das forças turcas, envolvidas numa ofensiva no norte sírio.

O anúncio ocorre um dia após o Presidente dos EUA, Donald Trump, ter confirmado a retirada total das tropas norte-americanas no norte da Síria, onde nos últimos anos apoiaram as Forças Democráticas Sírias (FDS, uma aliança liderada pelos curdos locais) no combate contra o grupo 'jihadista' Estado Islâmico (EI), derrotado militarmente em março.

Trump anunciou ainda que parte das tropas norte-americanas vão ficar estacionadas na base de Al Tanf, sul da Síria, para "impedir que se repita" o que ocorreu em 2014, quando foi autoproclamado o califado 'jihadista' que se expandiu na Síria e Iraque.

A cidade de Minbej esteve ocupada pelo grupo 'jihadista' até 2016, quando os curdos, com apoio logístico de Washington, garantiram o controlo da região.

A agência estatal síria SANA difundiu hoje imagens de unidades do exército sírio em Minbej, após terem anunciado na segunda-feira a entrada na cidade na sequência de um acordo militar com os curdos para o estacionamento de unidades ao longo da fronteira.

Esta acordo pretende proteger a linha fronteiriça e recuperar o território perdido durante a ofensiva militar turca, desencadeada a 09 de outubro.

Em paralelo, os rebeldes sírios apoiados pela Turquia e opositores do Governo de Bashar al-Assad, anunciaram segunda-feira o início da ofensiva contra as milícias curdas sírias, que Ancara considera "terroristas".

O Presidente turco, Recep Tayyip Erodgan, também avançou com os seus planos para entrar nas cidades de Kobane e Minbej na sequência da retirada norte-americana.

Minbej não estaria incluída na faixa fronteiriça de 30 quilómetros de largura que Ancara pretende estabelecer no norte da Síria para recolocar cerca de dois milhões de refugiados sírios que permanecem na Turquia após escaparam à guerra no seu país, iniciada em 2011.

Lusa