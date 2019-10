Dirigentes políticos condenados demarcam-se dos atos de violência na Catalunha

Emilio Morenatti

Reuters TV

Oriol Junqueras, Raul Romeva, Carme Forcadell, Dolors Bassa Josep Ruy, Jordi Turull, Joaquim Forn, Jordi Sánchez e Jordi Cuixart publicaram na rede social Twitter a mesma mensagem: "Apoiamos as mobilizações e as marchas pacíficas. Nenhuma violência nos representa", referem na mensagem.

O texto, que foi difundido pelos presos, foi acompanhado de imagens de manifestações pacíficas e foi divulgado depois de confrontos entre manifestantes e a polícia, terça-feira à noite na Catalunha.

Segundo dados provisórios do Governo espanhol, as forças de segurança já detiveram 51 pessoas desde o início dos atos de violência.

POOL New

Os números dão ainda conta de 125 feridos, dos quais 57 são das forças de ordem autonómicas e 18 da Polícia Nacional.

Madrid também informa que em Barcelona os grupos mais violentos fizeram 157 "barricadas com fogueiras" e quatro carrinhas da polícia regional (Mossos d'Esquadra) foram "inutilizadas".

Entretanto, os movimentos independentistas na Catalunha (Espanha) voltaram hoje a convocar protestos contra a condenação de 12 dos seus dirigentes políticos, tendo anunciado cinco "Marchas pela liberdade" a partir das principais cidades da região.

As cinco marchas são organizadas pela Assembleia Nacional da Catalunha (ANC, organização cívica independentista), com o apoio do Òmnium Cultural (outra organização cívica independentista), e vão convergir em Barcelona nos próximos três dias.

Com Lusa