França diz que prisões de radicais islâmicos na Síria estão longe dos combates

"Pelo que sei, neste momento, a ofensiva turca e as posições das FDES (forças aliadas curdo-arábes) não atingiram esses campos que estão sobretudo no noroeste da Síria", disse hoje Jean-Yves Le Drian, à cadeia de televisão BFMTV e à estação de rádio RMC.



A Turquia invadiu as zonas de fronteira com a Síria na semana passada, numa ofensiva contra as milícias curdas que controlavam a região com o apoio dos Estados Unidos que participavam na luta contra o grupo radical Estado Islâmico.



As forças norte-americanas retiraram-se da região após a decisão anunciada pelo presidente dos Estados Unidos.



Um dos grandes receios que tem sido expresso por vários países tem sido a possibilidade de fuga dos membros do Estado Islâmico que foram presos e mantidos em centros de detenção ao longo dos últimos anos.

Lusa