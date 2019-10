Uma equipa de norte-americanos, enviados pela administração Trump, chegou a Ancara para tentar convencer os turcos a travarem o ataque ao norte da Síria.

A Turquia, no entanto, não mostra sinais de recuo.

Os tanques e soldados avançaram com o cair da noite desta quarta-feira, em Akçakale, uma cidade turca na fronteira com a Síria. Continuam assim a reforçar a posição da Turquia na fronteira com o país vizinho.