Forças de segurança "obrigadas" a libertar filho de El Chapo após violentos confrontos com atiradores do cartel

Ovidio Guzmán, 28 anos, um dos filhos de El Chapo, foi encontrado no interior de uma casa, por uma patrulha policial, numa operação de rotina, esta quinta-feira. O que se passou, de seguida, foi a fusão perfeita entre a realidade e a ficção.

Mal se soube da detenção, membros do cartel lançaram um ataque contra as forças de segurança.

Fecharam as ruas da cidade, fizeram barricadas com carros incendiados, dispararam contra os carros da polícia. Os moradores trancaram-se em casa, os comerciantes fecharam as lojas, as ruas ficaram desertas.

Foram horas de terror e violência, as que se viveram na cidade de Culiacán, no México. De tal forma que as autoridades foram obrigadas a recuar para se evitar um banho de sangue.

A imprensa local relata que, durante a investida, perto de 20 detidos conseguiram fugir de uma prisão em Sinaloa, num ataque levado a cabo por elementos do cartel.

O ministro da Segurança do México, Alfonso Durazo, explicou que as forças de segurança foram alvo de violentos ataques de dentro da casa onde Guzmán estava preso.

"Para evitar mais violência na área, preservar a vida dos polícias e recuperar a calma na cidade", Guzman foi libertado.

Não há dados oficiais do número de vítimas, mas nas imagens divulgadas pelas agências veem-se vários corpos e sangue ao longo da estrada.

Augusto Zurita

Ovídio Guzmán, El Ratón

Ovídio Guzmán, também conhecido por El Ratón, é um dos quatro filhos do traficante mexicano Joaquín "El Chapo" Guzmán que foi condenado a prisão perpétua nos EUA.

Estará, com o irmão mais velho, Joaquín Guzmán López à frente do cartel de Sinaloa, considerado o maior do mundo.

Foi fundado por El Chapo Guzmán, condenado a prisão perpétua nos EUA.

El Chapo

El Chapo Guzmán, considerado um "Robin Hood" pelos moradores do estado, mas um criminoso impiedoso com rivais, tem, no curriculum duas fugas espetaculares, de prisões de alta segurança no México.

Uma delas aconteceu em 2015 e, na altura, as autoridades mexicanas divulgaram o vídeo do momento da fuga. Guzmán conseguiu escapar por um buraco do chuveiro da cela onde se encontrava.