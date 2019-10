O dia em que as mulheres fazem história no espaço

NASA transmite em direto o 1.º passeio espacial só com mulheres

É a 221ª caminhada espacial, mas a 1.ª a primeira conduzida apenas por mulheres

A 1.ª caminhada espacial só com mulheres chegou a estar prevista para o dia 21 de outubro, mas a NASA decidiu antecipar o passeio histórico para esta o final desta semana, ou 17 ou 18 de outubro.

Christina Koch e Jessica Meir vão sair da Estação Espacial Internacional durante cinco horas, para uma operação de manutenção da parte elétrica da EEI e substituir duas baterias defeituosas.

Nunca na história da exploração espacial duas mulheres encabeçaram uma operação deste género, que começou por sofrer alguns percalços este ano.

Em março, a NASA cancelou a 1.ª caminhada espacial totalmente feminina, apenas por causa do tamanho dos fatos espaciais.

As duas astronautas ainda sairiam juntas da Estação Espacial, mas o fato destinado à astronauta Anne McClain era grande demais e o equipamento com o tamanho adequado não estava pronto a tempo do próximo passeio espacial, pelo que a operação teve de ser adiada pela NASA para esta semana.

NASA HANDOUT

15 mulheres já foram ao espaço

Com este passeio espacial Jessica Meir tornar-se-á na 15ª mulher no mundo e a 14ª mulher nos EUA a caminhar no espaço.

A diferença agora é que não haverá homens na missão fora da EIA. Sobre este feito a astronauta Christina Koch afirmou:

"Acho que é importante devido à natureza histórica do que estamos a fazer. Até aqui, as mulheres nem sempre se sentavam à mesa. É maravilhoso poder contribuir para o programa espacial, numa altura em que todos os contributos são válidos e todos têm o seu papel. Isso pode aumentar as hipóteses de sucesso. Há muitas pessoas que procuram inspiração em histórias inspiradoras e que se revêm nessas pessoas. Acho que é uma história importante para contar. "

Uma mulher na lua em 2024

A NASA quer continuar a fazer história e já anunciou que a próxima expedição à lua, em 2024, já incluirá uma mulher vai chamar-se Ártemis, deusa da Lua na mitologia greco-romana.