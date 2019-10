Bernie Sanders retoma campanha nos EUA e diz-se preparado para "combate épico"

O candidato democrata à presidência dos Estados Unidos, Bernie Sanders, retomou este sábado a campanha, duas semanas após ter sofrido um ataque cardíaco, e disse estar preparado para o "combate épico" em direção à Casa Branca.

"Quando vejo esta multidão, irmãos e irmãs, não tenho dúvida que uma revolução política vai alastrar neste país, retirar Donald Trump do poder e promover a mudança que este país há muito precisa", disse perante milhares de apoiantes reunidos em Queens, Nova Iorque.

"Estou mais pronto que nunca para prosseguir convosco o combate épico que hoje enfrentamos. Estou mais que preparado para assumir o cargo de presidente dos Estados Unidos", assegurou.

E entre fortes aplausos, declarou: "voltei!".

O encontro de hoje foi o início do que Sandres definiu como um "vigoroso" regresso à campanha para as primárias do Partido Democrático, num palco onde estava acompanhado por Alexandria Ocasio-Cortez, membro da Câmara de Representantes eleita por Nova Iorque, Bernie Sanders sofreu um ataque cardíaco no início de outubro, no dia em que teve alta de um hospital do estado do Nevada.

O senador do Vermont, de 78 anos, participava num evento de campanha quando sentiu desconforto no peito e foi levado para um hospital, onde foi diagnosticado o ataque cardíaco.

Sanders é um dos três septuagenários que lideram a corrida democrata, um facto que suscitou um debate dentro do partido sobre um possível consenso à volta de um líder mais jovem.



Lusa