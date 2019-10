Ativista com cabeça a prémio no Brasil descobre em Portugal vida sem tiros

Quando Bolsonaro chegou ao poder, há cerca de um ano, o ativista Anderson França decidiu deixar o Brasil para escapar a uma morte certa e foi em Portugal que descobriu uma vida sem tiros, mas também algumas portas fechadas.

Anderson França apresenta-se como empreendedor social, professor, roteirista, escritor e ativista de direitos humanos. Cresceu numa favela do Rio de Janeiro e foi a sua voz contra Jair Bolsonaro que ditou a saída do Brasil, onde teve a cabeça a prémio por 10 mil euros.

“Foi um recado dado: não adianta vocês elegerem uma mulher negra, lésbica, da periferia, que nós vamos matar vocês. A Marielle era a coroação de 20 anos de ativismo, simbolizava muito para nós, e quando foi morta, foi o fim de um pacto dessa sociedade brasileira, que se tornou neofascista, com os direitos humanos”.

Anderson França trabalhava na consultadoria política da antiga senadora Mariana Silva e ex-ministra do governo de Lula da Silva, quando Jair Bolsonaro foi eleito.

Nesse dia, o seu coração “desfaleceu” e sentiu que não podia continuar no Brasil.

“Eu morava numa região muito violenta do Rio de Janeiro. A milícia que matou Marielle Franco morava num bairro vizinho ao meu e eu já era uma voz muito conhecida no Brasil, pois denunciava os policiais pelo nome”, disse, referindo-se à denúncia do policial que matou o pedreiro Amarildo, na Rocinha, em 2013, num caso que se tornou um símbolo do abuso de violência policial.