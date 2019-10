Sondagens revelam uma Espanha dividida e o crescimento da extrema-direita

Os eleitores da quarta maior economia da zona do euro são chamados às urnas, pela segunda vez este ano. As eleições estão marcadas para o dia 10 de novembro.

O partido socialista de Pedro Sanchéz, primeiro-ministro interino, não conseguiu ter maioria em abril, nem qualquer acordo para uma geringonça, com outro partido espanhol. E de acordo com esta sondagem do El Pais, também não será desta.

As sondagens revelam, no entanto, que o partido de extrema-direita, o Vox, que garantiu os primeiros lugares no parlamento na votação anterior, ganharia hoje, mais 10 deputados, ultrapassando assim o Podemos e o centro-direita de Ciudadanos.