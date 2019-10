39 corpos encontrados em camião no Reino Unido são chineses

Segundo a ITV News todos os cidadão encontrados mortos num contentor numa zona industrial da periferia de Londres são chineses.

38 adultos e um adolescente que entrado entrou no Reino Unido na noite de terça para quarta-feira pelo porto de Purfleet, no rio Tamisa, procedente de Zeebruges, na Bélgica.

As autoridades da Bulgária confirmaram, entretanto que o camião está registado na Bulgária, mas é propriedade de uma empresa detida por uma mulher de nacionalidade irlandesa.

A polícia britânica não ligou formalmente estas mortes ao tráfico de pessoas, mas as suspeitas apontam nesse sentido pela forma como as vítimas estavam amontoadas no interior do contentor do camião.