Subiu para 18 o número de mortos em protestos no Chile. Ontem foi dia de greve geral, milhares de pessoas manifestam-se na capital do país. Um vídeo captado com telemóvel, pouco antes da hora de recorrer obrigatório, mostra as autoridades chilenas fortemente armadas as ruas de Valparaiso.

As manifestações começaram na passada sexta-feira, em protesto contra um aumento do preço dos bilhetes de metro em Santiago.