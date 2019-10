Mais dois detidos no âmbito do caso dos 39 mortos num camião no Reino Unido

A polícia britânica fez hoje mais duas deteções no âmbito do caso da descoberta de 39 chineses mortos num camião no Reino Unido.

Um homem e uma mulher, ambos de 38 anos, habitantes da cidade de Warrington, no norte de Inglaterra, foram detidos por suspeita de homicídio e tráfico de seres humanos.

O condutor do camião, um homem da Irlanda do Norte de 25 anos, já tinha sido detido antes por suspeita de homicídio.

O camião foi descoberto na quarta-feira na zona do Parque Industrial de Waterglade em Grays, no condado de Essex, a leste de Londres.

No interior, a polícia encontrou 39 cadáveres - oito mulheres e 31 homens - que pensa serem cidadãos chineses, uma informação que não foi confirmada até ao momento pelas autoridades chinesas.