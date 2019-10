Presidente do Chile anuncia o levantamento do estado de emergência "se as circunstâncias o permitirem"

Presidente chileno, Sebastian Piñera, anunciou hoje o levantamento do estado de emergência, a partir deste domingo, "se as circunstâncias o permitirem", avança a agência France-Presse.

A noite foi violenta das ruas de Santiago do Chile. A polícia usou gás pimenta e canhões de água contra os manifestantes que há uma semana protestam contra o aumento do preço dos bilhetes do metro. Ainda assim, o dia começou com uma marcha pacífica que mobilizou um milhão de pessoas.