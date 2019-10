Novo ataque no centro de Moçambique faz três mortos e vários feridos

Um novo ataque de um grupo armado no centro de Moçambique provocou hoje três mortos e vários feridos junto à estrada nacional 1 (EN1), principal via que liga o centro e norte do país, disseram à Lusa testemunhas e autoridades.



Um camião de carga e uma outra viatura ligeira foram atingidos por uma "rajada de balas", disparadas de uma colina, por homens armados ainda desconhecidos, em Ziro, entre os distritos de Nhamatanda e Gorongosa.



O ataque aconteceu numa zona próxima do local onde um polícia foi abatido, outros três amarrados e uma viatura de patrulha incendiada na última semana.



Hoje, "um camionista morreu ao volante e outro passageiro também morreu" alvejado no local, disse à Lusa, Rosaquel Ataide, uma testemunha que sobreviveu aos disparos.



"Foram disparados muitos tiros e vinham dos dois lados da estrada" acrescentou a comerciante.



Uma terceira pessoa morreu quando estava a ser transferida do centro de saúde de Inchope para o Hospital Provincial de Chimoio, disse à Lusa fonte hospitalar.



À Lusa, fonte médica do Hospital Provincial de Chimoio confirmou a entrada de um morto e dois feridos, um dos quais em estado grave, atingidas por projéteis de armas de fogo.



Outra testemunha contou que o grupo armado atacou as viaturas quando seguiam em direção ao Norte, cerca das 06:00 (04:00 em Lisboa), sendo que três feridos - um dos quais aquele que veio a perder a vida a caminho do hospital - foram socorridos no centro de saúde de Inchope.



"Foi um ataque rápido e nós sobrevivemos agachados debaixo da nossa viatura", explicou Fulgêncio Jornal, uma outra testemunha, adiantando que o ataque ocorreu quando três viaturas seguiam juntas.



Na quarta-feira, 23, um agente da polícia moçambicana morreu durante um ataque a um carro patrulha por parte de um grupo armado.



A polícia supõe que os autores sejam guerrilheiros dissidentes da Resistência Nacional Moçambicana (Renamo) chefiadas por Mariano Nhongo, mas este negou o envolvimento do grupo.



A região em que se têm registado o ataque tem sido palco de incursões armadas contra veículos, desde agosto, que já provocaram vários feridos e sete mortos, segundo dados de autoridades locais.



A zona centro de Moçambique foi historicamente palco de confrontos armados entre forças governamentais e a Resistência Nacional Moçambicana (Renamo) até dezembro de 2016, altura em que as armas se calaram, tendo a paz sido selada num acordo subscrito em 6 de agosto.



Permanecem na zona guerrilheiros, em número incerto, que formaram uma autoproclamada Junta Militar para contestar a liderança da Renamo por Ossufo Momade e defender a renegociação do seu desarmamento e reintegração na sociedade.

O grupo de guerrilheiros já ameaçou por mais que uma vez recorrer às armas caso não seja ouvido - mas, por sua vez, também se diz perseguido por outros elementos desconhecidos.



lUSA