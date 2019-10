Confrontos violentos na Bolívia aumentam devido a disputa eleitoral

Motoristas de autocarros armados com bastões e pedras tentaram esta segunda-feira romper os bloqueios de ruas na segunda semana de protestos na Bolívia contra a reeleição do Presidente Evo Morales, numa disputa relacionada com a divulgação dos resultados oficiais das presidenciais.

Apoiantes de Morales e aliados do líder da oposição, Carlos Mesa, também se confrontaram hoje na capital, La Paz.

Os protestos violentos de segunda-feira deixaram 40 pessoas feridas nas cidades de Cochabamba e Santa Cruz. As autoridades anunciaram a detenção de 20 pessoas.

Os apoiantes de Carlos Mesa consideram que os resultados da votação em 20 de outubro foram viciados para dar a Evo Morales a maioria suficiente para evitar uma segunda volta em que ele poderia perder.

O chefe de Estado da Bolívia nega irregularidades na sua reeleição e afirma que é bem-vinda uma auditoria internacional das eleições e contagem de votos, enquanto Mesa exige novas eleições ou uma segunda volta.

Lusa