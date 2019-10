Dois turistas gravemente feridos depois de serem atacados por tubarão na Austrália

Dois turistas britânicos foram atacados por um tubarão e ficaram gravemente feridos num popular local de férias da Austrália - as Ilhas Whitsunday.

Alistair Raddon, de 28 anos, de Southampton, e Danny Maggs, de Plymouth, estavam a nadar nas Ilhas Whitsunday, em Queensland, quando foram atacados.

O tubarão cortou o pé do jovem Raddon e deixou o seu amigo Maggs, de 22 anos, com ferimentos nas pernas, afirmaram os paramédicos, de acordo com a BBC.

Os turistas foram de barco até à praia onde ocorreu o ataque do tubarão e foram lá assistidos, antes de serem transportados para o hospital, em condições estáveis.

"Um dos pacientes foi atacado primeiro e acredita-se que o tubarão voltou e atacou o segundo paciente", disse uma porta-voz do Serviço de Ambulância de Queensland.

Os pais de Maggs afirmaram que o jovem estava a recuperar de uma cirurgia à perna.

O ataque ocorreu a cerca de dez quilómetros onde um australiano foi mordido fatalmente por um tubarão em novembro do ano passado.