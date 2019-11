Mais um homem acusado de envolvimento na morte de 39 pessoas num camião

Há mais um suspeito acusado de estar envolvido na morte das 39 pessoas num camião, no leste de Londres. Depois de o condutor do veículo ter sido detido, um homem de 23 anos da Irlanda do Norte vai ser acusado de homicídio involuntário.

A acusação surge depois de a polícia britânica ter montado uma operação de busca na Irlanda do Norte.

No Vietname, foram também detidas mais duas pessoas. Pelo menos dez famílias vietnamitas participaram o desaparecimento de familiares e as autoridades acreditam que podem estar relacionadas com este caso.