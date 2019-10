Condutor do camião onde foram encontrados 39 corpos detido até 25 de novembro

O condutor do camião frigorífico onde foram encontrados 39 mortos na semana passada vai continuar detido até 25 de novembro, data em que o caso passa para as mãos do Tribunal Central Criminal de Londres.

Sabe-se entretanto pelo menos 4 das vítimas são do Vietname.

Maurice Robinson, de 25 anos, foi ouvido esta manhã por vdeoconferência. Limitou-se a confirmar o nome e morada e não apresentou qualquer pedido de fiança.

Está acusado de 39 crimes de homicídio e dos crimes de conspiração para tráfico de pessoas, assistência a imigração ilegal e lavagem de dinheiro.