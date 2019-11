Exército da Bolívia garante que nunca estará contra o povo

As Forças Armadas bolivianas garantiram este sábado que nunca estarão contra o povo e que vigiarão a paz no país, imerso numa grave crise política e social desde as anteriores eleições.

"Ratificámos que nunca enfrentaremos as pessoas a quem devemos e sempre cuidaremos da paz", refere um comunicado das Forças Armadas, lido em La Paz pelo comandante geral, Williams Kaliman.

Os militares enfatizaram que garantem "a união entre compatriotas", bem como "a convivência entre irmãos e o desenvolvimento" do país.

"Os problemas atuais gerados na esfera política devem ser resolvidos no campo dos mais altos interesses do país antes que cheguem momentos irreversíveis", acrescentam as Forças Armadas no comunicado.

Williams Kaliman leu a declaração, sem possibilidade de perguntas, acompanhado pelo alto comando militar do país, "em face da convulsão social em que mergulha" a Bolívia.

O chefe militar adiantou que os agentes estão "totalmente coesos sob o comando militar, sempre ligados à disciplina, ordem e respeito à Constituição", e à "defesa, segurança e estabilidade do Estado".

O Governo declarou, na sexta-feira, que não planeia mobilizar os militares perante a situação no país, depois de distúrbios durante o dia que se alargaram à polícia boliviana.

A Bolívia atravessa uma crise desde as eleições de 20 de outubro, após as quais o corpo eleitoral deu a vitória ao Presidente Evo Morales, pelo quarto mandato consecutivo até 2025, mas a oposição e os comités civis alegam fraudes, exigem a renúncia de Morales e novas eleições.

Os protestos a favor e contra o Presidente causaram desde então pelo menos três mortos e 383 feridos, segundo dados da Provedoria da Bolívia.

Lusa